熊本県・阿蘇で行方がわからなくなっていた遊覧ヘリコプターについて、警察がヘリの機体の一部を確認したということです。警察や消防によりますと、午前11時ごろ、阿蘇市で運航されている民間のヘリコプターが予定時刻を過ぎても着陸場所に到着しませんでした。同じ頃、乗客のスマートフォンが衝撃を感知して消防に自動通報が入り、消防などがヘリコプターの捜索を続けていました。そして午後4時すぎ、警察が阿蘇中岳の第1火口周辺