しびれる寒さのなか、「鯉のぼり」が郡上の川を泳ぎました。これは岐阜県郡上市で400年以上続く「寒ざらし」で、20日、職人たちが水温5度の川に入り、鯉のぼりの糊を手作業で洗い流しました。冷たい水にさらすことで生地が引き締まり、鮮やかな色が定着するということです。渡辺染物店の渡辺さん：「この冷たい寒の水でさらされた鯉が、大空にすごく元気に泳いで羽ばたいていく。これから初節句を迎えるお子さまも、健康に健