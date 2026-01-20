2月20日にTOHOシネマズ日比谷ほかで公開される映画『センチメンタル・バリュー』で第83回ゴールデングローブ賞を受賞したステラン・スカルスガルドについて、ヨアキム・トリアー監督からコメントが到着した。 参考：『センチメンタル・バリュー』本予告公開ヨアキム・トリアー監督のメッセージ動画も 本作は、『テルマ』『わたしは最悪。』などを手がけたトリアー監督の