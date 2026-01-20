きょう昼ごろ、山形県米沢市で男性がカッターナイフのようなもので首を切られ軽いけがをした事件で、犯行は短時間で行われたとみられることがわかりました。 【画像】事件現場 犯人はその場から走って逃げていて警察が行方を追っています。 警察によりますと、きょう午後０時４５分ごろ、米沢市本町一丁目で「突然背後からカッターナイフのようなもので首を切りつけられた」などと３０代の男性から警察に通報があり