冬型の気圧配置の影響できょうの山形県内は広く雪が降っています。 【写真を見る】山形県内は広い範囲で雪25日頃にかけて日本付近は強い冬型の気圧配置続く 気象台は、また庄内や最上では風雪に、村山、置賜、最上では大雪やなだれ、電線等への着雪に注意するよう呼びかけています。 山形地方気象台によりますと、きょうの県内は冬型の気圧配置の影響で雪のところが多くなりました。 最低気温は西川町大井沢で－５．３