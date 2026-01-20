タンスのゲンは1月16日に、肌触りと寝心地を高めるピロートップと、体圧分散性に優れたポケットコイル構造を組み合わせた、贅沢な寝心地を実現する「ピロートップ付きポケットコイルマットレス」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ブラック、ホワイト、グレーの3色。価格は、シングルが1万4999円、セミダブルが1万8999円、ダブルが2万2999円。●肌触りと寝心地の両方を追求