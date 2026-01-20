日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限4491(4081) 6月限27(27) TOPIX先物 3月限4557(4557) 日経225ミニ 2月限2643(2643) 3月限 88994( 8899