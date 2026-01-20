日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万4000円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 129( 129) BNPパリバ証券 127(71) ソシエテジェネラル証券27(27) バークレイズ証券