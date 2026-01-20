ブルボンは1月20日、二層のチョコレートのマリアージュを楽しめる「ショコラージュベリー&ピスタチオ」を発売する。ショコラージュベリー&ピスタチオ同商品は、フレッシュな苺とラズベリーの味わいが楽しめる生チョコレートと、コクのあるピスタチオペーストを練り込んだチョコレートを組み合わせた。冬季だけの特別な味わいが楽しめる。価格はオープン。