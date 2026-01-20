伊藤久右衛門は1月10日、「いちご抹茶パフェ」と「源氏物語 いちご抹茶スイーツプレート」を発売した。「いちご抹茶パフェ」と「源氏物語 いちご抹茶スイーツプレート」「いちご抹茶パフェ」(単品1,390円、お茶セット1,890円)は、国産いちごを贅沢に使用し、抹茶ゼリーや白玉との美しいコントラストと、甘酸っぱくほろ苦い調和を楽しめる期間限定のパフェ。宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店で販売する。「源氏物語 いちご抹茶ス