鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」が１８日にスタートした。「ハヤセ洋菓子店」を営むパティシエ早瀬陸（松山ケンイチ）は、失踪していた妻早瀬夏海（山口紗弥加）殺害の濡れ衣を着せられそうになり…落命した刑事儀堂歩（鈴木亮平）の姿にリブートして真犯人を追うことに。第１話の各所に不可解な描写があり、凄腕の整形外科医桑原瞳（野呂佳代）によって、早瀬陸→儀堂歩以外にもリブートが行われている