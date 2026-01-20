俳優の中村ゆりかが20日までに、自身のXを更新。自身が出演しているテレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜深0：30〜深1：00）の投稿を引用して、今後のストーリー展開に触れた。【写真】「キーアイテム？」クマのぬいぐるみとの写真で今後の展開をにおわせた中村ゆりか『略奪奪婚』の公式Xでは、中村が演じるゆりかのオフショとして「くまちゃんをぎゅっ」とつづった中村がクマのぬいぐるみを抱える写真を公開