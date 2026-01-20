福岡出身のタレント・山下七子が20日までに自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日を迎えたことを報告した。山下はKBC「アサデス。KBC」のお天気アシスタントを3年間務めて、24年から芸能コーナーを担当している。自身のインスタグラムで「24歳になりました」と題して投稿。「美味しいものを沢山食べて楽しい事を見つけて、時には悩んで目の前にある事を一生懸命頑張ります。23歳は積極的に新しい事に挑戦出来たので24