ヨコイは1月15日、紫外線対策と通気性を両立した「エアフィール立体マスク」を発売した。マスク本体_ベージュ同商品は、特殊素材によりUVカット率97%を実現し、日焼けしやすい頬周りを広くカバーする新形状を採用した。薄型高性能フィルターが蒸れや息苦しさを軽減。長時間、快適に着用できるよう柔らかな耳ゴムを使用した。すっきりとしたシルエットの新形状で、口元に余裕を持たせるため、呼吸や会話がしやすくなっている。紫外