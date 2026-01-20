BEYOND AGEは増田総合研究所と協業し、幅広い業界を対象とした「企業向け生成AIリスキリング研修」を本格展開する。増田総合研究所と協業し「企業向け生成AIリスキリング研修」を本格展開同プログラムは、単なる操作習得に留まらず、AI時代の経営戦略やリスク管理、生成AIパスポート資格の取得までを支援する包括的なパッケージ。インターネット普及時と同様、AIへの対応の遅れが致命的な経営リスクになるという現状認識のもと開発