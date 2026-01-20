1月19日、朝の情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）が放送され、料理コーナーに俳優の寺田心が登場した。その近影に、驚きが広がっている。この日は『寺田心のひらめきレシピ』という企画がおこなわれ、VTRに登場した寺田は「冷蔵庫で余らせている、肉を使った料理のレパートリーを増やしたい」という一般家庭の悩みに合わせ、オリジナルレシピを考案。実際に調理をしてみせた。「子役から活躍してきた寺田さんは現在、17歳に