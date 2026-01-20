産婦人科医の高尾美穂先生も登壇避妊に失敗したかもしれない──そんな不安を抱えた経験がある人は少なくないだろう。性交後に妊娠を防ぐ「緊急避妊薬(アフターピル)」は、これまで医師の処方がなければ入手できなかったが、ついに薬局・ドラッグストアで購入できる時代が始まる。2月2日、第一三共ヘルスケアから市販の緊急避妊薬「ノルレボ」が発売される。それに先立ち開かれたメディア向け勉強会では、市販化の背景や制度の仕組