ハンター製菓が展開するブランド「メサージュ・ド・ローズ」は、香り豊かな新作「シェリーシリーズ」を発売した。bouquetmignon_2026cherie同シリーズは、フランス語で「愛しい人」を意味する"cherie(シェリー) "という名に相応しく、ラズベリーやいちごの華やかな香りと、ブランド独自の繊細な花びらの造形美を融合させたショコラコレクション。ラインアップは、可憐なレースと繊細な薔薇のチョコレートを詰めた「ロズレ・シェリ