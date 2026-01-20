出版社との裁判のため訪英中のヘンリー王子が勝訴へ向けて自信満々で「最後まで戦い抜く」と誓っているという。米誌ピープルが１９日、報じた。ヘンリー王子はデーリー・メール紙、メール・オン・サンデー紙などを発行するアソシエイテッド・ニュースペーパーズ（ＡＮＬ）が電話盗聴など違法な情報収集を行ったとして、長年に渡って法廷闘争を続けてきた。王子を含む７人の原告グループはＡＮＬが「明らかに組織的かつ継続的に