日本能率協会総合研究所は1月13日、「健康ニーズ基本調査2025《番外編》」の結果を発表した。同調査は2025年10月18日〜22日、一都三県に居住する15〜79歳の男女2,000人を対象に、インターネットで実施した。デジタル機器の利用によって、あなたが感じる不調をお答えくださいデジタル機器の利用によって感じる不調があるか尋ねたところ、男性は7割半、女性は8割強が「ある」と答えた。具体的には、男女ともに「目の疲れ・ドライアイ