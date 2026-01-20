20日の石川県内は、冬型の気圧配置の影響で各地で雪や雨となりました。21日以降、警報級の大雪となる可能性があり、交通障害に注意・警戒が必要です。清水 りか 記者：「午前8時半の金沢市内です。先ほどから大粒の雪が降っていて、こちらを見てみますと、すでにうっすらと雪が積もっています」冬型の気圧配置の影響を受け、各地でくもり、または雪や雨となった20日の石川県内。20日朝の最低気温は、輪島市三井で氷点下2.5度、白山