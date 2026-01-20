GLAYオフィシャルファンクラブ「HAPPY SWING」の発足30周年を記念したスペシャルライブの第4弾が、イタリア・ヴェネツィアと幕張メッセで開催されることが決定した。10年前のファンクラブ20周年ライブのMCで、突如TERUが「10年後、ファンクラブ30周年に世界一美しい広場と称されるヴェネツィアのサン・マルコ広場でライブを開催したい」という発言をした。2026年、その想いが遂に実現し、6月13日・14日に＜HAPPY SWING 30th Annive