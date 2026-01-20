2024年に創立50周年を迎えた芸能プロダクションのソニー・ミュージックアーティスツ(Sony Music Artists / 以下、SMA)が4月5日、一夜限りのスペシャルイベント＜The King’s Journey＞を開催することが発表となった。同イベントには、女王蜂、ナナヲアカリ、東京スカパラダイスオーケストラの3組が出演する。ジャンルや世代を超えて、これまでにない組み合わせによる共演の実現だ。さらに東京スカパラダイスオーケストラは、ゲスト