シャオミ・ジャパンは、強化された耐久性能で長く使えるスマートフォン「REDMI Note 15シリーズ」を2026年1月15日（木）に発売しました。 市場想定価格は、「REDMI Note 15 Pro 5G」の8GB/256GBが5万4980円、8GB/512GBが6万4980円。「REDMI Note 15 5G」の8GB/256GBが4万4980円、8GB/512GBが4万9980円。 記事のポイント 「REDMI Note」シリーズは、Xiaomiが持つバッテリー寿命や防水・防塵といった耐久性のノウハウ