2018年のミュージカル『ナイツ・テイル‐騎士物語‐』で初共演し、その後もプライベートで交流を続けるほど意気投合した堂本光一と井上芳雄のプライベート2人旅に密着する番組『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION （インターミッション）』の放送・配信が決定。日本テレビにて3月7日に深夜ダイジェスト版を放送、Huluにて全6話を独占配信する。【写真】堂本光一「芳雄くんと一緒なら安心ですし素でいられると思います」井上芳雄