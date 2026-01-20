『ワン・バトル・アフター・アナザー』でアカデミー賞ノミネートが有力視されているレオナルド・ディカプリオ（51）が、モデルの恋人ヴィットリア・チェレッティ（27）と、ショッピングデートする姿をキャッチされた。【写真】ディカプリオのモデル恋人「ヴィットリア・チェレッティ」フォトギャラリーDaily Mailによると、最近レオとヴィットリアは、ディオールやサンローランなど高級ブランド店が立ち並ぶニューヨーク・ソー