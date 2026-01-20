梅田サイファー・KZが、天才凡人とタッグを組み、新曲「Atelier」を1月21日に配信リリースすることを発表した。「Atelier」は、壊れていく思い出や、もう戻れない時間を静かにすくい上げるように描いたバラード調のヒップホップ楽曲だという。アンビエントやエレクトロニカルの要素を取り入れたサウンドの中で、KZと天才凡人それぞれの声が、淡い痛みや別れの余韻を丁寧に重ねていき、聴く人それぞれの大切な記憶に、そっと寄り添