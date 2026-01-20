YENA¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖNEMONEMO¡×¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò1·î21Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖNEMONEMO¡×¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥À¥ó¥¹¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ±¸ì¡Ö¥Í¥â¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç»Í³Ñ¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê»Í³Ñ¤¯Àí¤Ã¤¿Îø¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥À¥ó¥¹¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖNEMONEMO-Japanese Ver.-¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢YENA¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó