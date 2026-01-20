the telephonesが、結成20周年のアニバーサリーイヤーを締めくくるワンマンライブを、2026年5月31日に東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)にて開催することを発表した。イベントタイトルにもなっている「SUPER DISCO HITS!!!」は、the telephonesが2008年に初のワンマンライブで掲げたタイトル。以降、このタイトルはバンドにとって“節目”や“特別な夜”にのみ冠されてきたとのことで、満を持して、2022年以来の開催となる。さらに本公演