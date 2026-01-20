Ｊ１清水エスパルスは鹿児島キャンプ６日目の２０日、鹿児島市の鹿児島ふれあいスポーツランドで、Ｊ３北九州と今季初の対外試合となる練習試合（４０分３本）を行い、２―１で勝利した。昨季はセンターフォワードとして中央でプレーしていたＦＷ北川航也が、新たな役割で存在感を示した。北川は１本目から２本目途中まで出場し、右ウィングでもプレー。右サイドからのクロスで、逆サイドに構えていたＭＦカピシャーバの先制点