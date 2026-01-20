愛知県豊田市で女性が殺害され自宅が放火された事件で、犯人はアパートの配管をよじ登り、ベランダから侵入した疑いがあることが分かりました。 【写真を見る】玄関は施錠され部屋の鍵は室内に… 女性殺人･放火事件 犯人はアパートの配管よじ登りベランダから侵入か 逃走する際も配管伝って逃げた疑い 愛知･豊田市 1月17日、豊田市東新町のアパートで火事があり、ここに住む会社員の小川晃子さん（42）が首を