こんにちは！みなさん！1月のコラムをお届けします！2026年、あけましておめでとうございます！（コラム始めだから、まだ言っていいよね！午）本年もどうぞ、よろしくお願いいたします！今年の目標は「丁寧な暮らしをすること」＝「好きな自分でいること」だと思っています。新年からさっそくバタバタしていましたが……ようやく少し落ち着いてきました。健康に気をつけて、早寝早起き。仕事やタスクはキリのいいところで切り上げ