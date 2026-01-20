中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月20日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は20日の記者会見で、トランプ米大統領が「平和評議会」の設立を発表し、複数の国に参加を呼びかけたことについて、「中国は米国から招待を受けた」と述べた。