６日、港珠澳大橋の出入り口。（ドローンから、珠海＝新華社記者／〓華）【新華社広州1月20日】中国の広東省珠海市と香港、マカオ両特別行政区を結ぶ「港珠澳大橋」では、2025年の珠海道路口岸（通関地）経由の貿易額が前年比40.1％増の3258億4千万元（1元＝約23円）に達し、初めて3千億元を突破した。広東省珠海市拱北税関がこのほど、明らかにした。同税関の担当者によると、越境電子商取引（EC）は、貿易拡大の新たな成長