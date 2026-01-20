◇卓球全日本選手権シングルス第1日（2026年1月20日東京体育館）男女1、2回戦が行われ、女子で今大会最年少の小学5年生・鈴木希華（11＝マイダス）は2回戦で敗退した。1回戦は山岸愛菜（金城大1年）を3―0で撃破。2回戦は加藤亜実（26＝十六フィナンシャルグループ）に0―3で敗れた。今大会の目標としていた3回戦進出に届かず「1試合目はよかったけど2試合目はよくなかった。我慢することができなかった」と悔しそうに話し