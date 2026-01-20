円より子氏国民民主党の円より子衆院議員（78）が、次期衆院選で立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」から東京17区で立候補する方針を固めたことが20日、分かった。21日に記者会見し、正式表明する。立民によると、国民所属の議員による中道合流が明らかになるのは初めて。円氏の事務所によると、既に国民に離党届を提出し、中道に入党届を出した。円氏は1993年の参院選で初当選し、3期務めた。2024年の衆院選は東