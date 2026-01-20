雪が降る新潟県長岡市内を歩く人たち＝20日午後25日ごろにかけて、北―西日本の日本海側を中心に平地でも大雪となる所があるとして、気象庁は20日、交通障害に警戒し、雪崩に注意するよう呼びかけた。普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込み。特に22日は強い寒気が流れ込み、日本海側は降雪量がかなり多くなる恐れがある。気象庁によると、25日ごろにかけて、強い冬型の気圧配置が続く。東日本の上空約5千メート