新潟県の東京電力柏崎刈羽原発の（左から）5号機、6号機、7号機＝2025年11月東京電力が柏崎刈羽原発6号機（新潟県柏崎市、刈羽村）の原子炉を21日にも起動し、再稼働させる見通しであることが20日、関係者への取材で分かった。17日に制御棒に関する警報が正常に鳴らないトラブルが発生し、東電は警報の動作確認作業を行うため当初予定していた20日の再稼働を見送っていた。関係者によると、動作確認作業の終了後、原子力規制委