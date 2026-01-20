北朝鮮で近く開催されるとみられる「党大会」を前に、自身の政策の成果をアピールする金正恩（キム・ジョンウン）総書記。一方で脱北者らは、厳しい統制が続く北朝鮮の現状を「北朝鮮の全ての人が自由を望んでいます」と明かします。店内に整然と陳列された生活用品を見て回る北朝鮮の最高指導者・金正恩総書記。2025年12月、地方に建てられた商業施設を視察しました。金総書記は、2025年の後半から連日、自らが打ち出した地方創生