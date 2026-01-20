二転三転した計画古鷹型は、1926（大正15）年に就役した旧日本海軍で最初の重巡洋艦です。ただ、建造時からそうだったわけではありません。当初は一等巡洋艦として計画された経緯があり、設計上は「軽巡洋艦」の延長にある巡洋艦です。【いいとこ取りか、それとも半端か？】これが重巡「古鷹型」です（写真）軽巡洋艦とは「軽“装甲”巡洋艦」という意味で、それまでの高速・軽快な防護巡洋艦に軽度の装甲を持たせた艦種です。