高市総理大臣が衆議院を23日金曜日に解散すると表明したことを受け、選挙の準備が進んでいます。20日は、県庁で立候補予定者を対象にした説明会が開かれました。来週、27日公示予定の衆議院選挙には、県内3つの選挙区から9人が立候補する意向を明らかにしています。このほかにも候補者擁立を予定している陣営の関係者など6つの政党の関係者が出席して説明会が開かれました。高市総理は19日、23日召集の通常国会の冒頭で衆議院を解