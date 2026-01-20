上空に居座る強い寒気の影響が心配される中、県内では北部を中心に、積雪が平年を上回っているところがあります。大館市では、高齢者の住宅にボランティアが駆け付け雪かきを行いました。除雪ボランティアは、大館市社会福祉協議会が一人暮らしの高齢者の住宅などを対象に30年ほど前から行っています。今シーズンは企業や事業所、それに高校の運動部など、36の団体がボランティアに登録しています。20日は市内にある社会福祉