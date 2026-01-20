20日は、寒さが最も厳しくなるころとされる二十四節気の1つ大寒です。県内はその通り、凍える寒さとなりました。日中どんどん気温が下がり、秋田市は午後になって最低気温氷点下4.4度を観測。ふぶきや大雪の影響で交通機関に影響が出ました。鴨下望美アナウンサー「凍えるような寒さとなっています。JR秋田駅西口芝生広場です。強まっている雪に加え風で芝生広場の雪が舞いあげられ視界が白く奥が見えませーん！」県内