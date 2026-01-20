かつて“監獄”だった場所がホテルに。その全体像が明らかになりました。奈良県にある西洋式の赤レンガ造りが特徴の「旧奈良監獄」は、国の重要文化財に指定されています。老朽化のため２０１７年に閉鎖されたあと、全国で高級ホテルなどを展開する星野リゾートが運営事業者となり、ホテルへ生まれ変わる工事が進められてきました。そして１月２０日、新しいホテル「星のや奈良監獄」の詳細が発表されました。無機質だっ