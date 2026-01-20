雪の影響で、函館市電は１月２０日午後５時４５分ごろから運転を全線で取りやめました。２０日は終日運休するということです。函館市によりますと、午後５時４５分ごろから雪の影響で、新たに出発する市電の運転を全線で取りやめたということです。また、運行中の市電に関しては車両基地に向かわせました。２０日は終日運休し、２１日の始発から運転を再開させる予定だということです。