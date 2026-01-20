石川県は20日、一般会計の総額で8889億円あまりとなる新年度の当初予算案を公表しました。過去2番目の規模の予算となり、震災と豪雨で被害を受けた被災者の住まい再建を目指します。県の新年度当初予算案は、知事選挙を控え、義務的経費を中心とする骨格予算の枠組みですが、2024年度に次ぐ過去2番目の大きさの8889億1000万円となり、能登半島地震と奥能登豪雨への対応と、物価高への対応に軸を置きます。このうち、震災と豪雨への