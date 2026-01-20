１月２１日から２６日にかけて、西日本の広い範囲で降雪が予測されていて、普段あまり雪の降らない平地でも積雪の可能性があります。これに伴いネクスコ西日本やネクスコ中日本は、大雪時に管内の高速道路で予防的通行止めを実施する可能性があるとし、その区間をあらかじめ発表しました。■通行止めの可能性のある区間京都縦貫道千代川ー園部名神高速栗東湖南ー一宮北陸道米原ＪＣＴー敦賀北陸道滑川ー朝日舞鶴若狭道