高市早苗首相が1月19日に記者会見を開き、23日に衆議院を解散することを発表した。高市首相は会見で「高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか、これは国民の皆様に決めていただくしかない」などと語ったが、この時期の解散表明に各方面から疑問の声が相次いでいる。【写真】」異様な光景…との声、安倍元首相の遺影を持つ高市首相田中均氏、蓮舫氏、百田尚樹代表らが批判元外務審議官の田中均氏はXで、《高市首相の弁を聞いて