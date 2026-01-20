「フェットチーネグミPREMIUM宮城県産ストロベリーブレンド味」ブルボンは、宮城県のオリジナル苺「にこにこベリー」と「もういっこ」のブレンドピューレを使用した「フェットチーネグミPREMIUM宮城県産ストロベリーブレンド味」を期間限定で1月27日から発売する。“フェットチーネグミPREMIUM”は、日本国内のおいしい果物を、グミを通して消費者に届けることをコンセプトにしている。「フェットチーネグミPREMIUM宮城県産ストロ