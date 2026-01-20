高市総理がきのう、今月23日に衆議院を解散すると正式に表明したことを受け、与野党ともに動きが慌ただしくなっています。解散表明から一夜明け、午後には音楽団体の新年賀詞交歓会に出席した高市総理。高市総理「皆様ぜひ、ともにですね、力を合わせて日本の音楽を世界の高みへと押し上げてまいりましょう」変わらず公務をこなす一方、与野党は選挙に向けた準備を加速させています。けさ、役員会を開催した自民党。高市総理は衆議